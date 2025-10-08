Офис Тихановской в Литве приостановил работу

Во вторник глава МИД Литвы Кестутис Будрис сообщил, что власти страны понизили уровень охраны Тихановской, эта охрана обходилась государству в 1 миллион евро в год, в эту сумму входила круглосуточная физическая охрана в Литве и за рубежом, автомобили для обеспечения безопасности, содержание резиденции и использование VIP-терминалов в аэропортах.
«Первого октября нам сообщили о планируемых изменениях в обеспечении защиты Светланы Тихановской в Литве. Мы бы хотели, чтобы решение было объявлено немного раньше. Поскольку срок уведомления был очень коротким, у нас не было времени адаптировать деятельность офиса к этим изменениям. В результате нам пришлось временно приостановить работу офиса», — приводит слова Кучинского портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Тихановская была оппозиционным кандидатом на выборах президента Белоруссии 9 августа 2020 года. На выборах в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране прошли протесты оппозиции. Для пресечения этих акций силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. В феврале 2021 года КГБ Белоруссии заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.