Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков назвал исчерпанным импульс к урегулированию, заданный на Аляске

Импульс урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников “войны до последнего украинца”, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — сказал он.

Путин и Трамп встретились первый раз за второй срок республиканца 15 августа в Анкоридже на Аляске. Они обсуждали украинское урегулирование, но достигнуть сделки по этому вопросу сторонам так и не удалось.

Материал дополняется

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше