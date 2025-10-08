Минниханов назначил нового министра здравоохранения Татарстана: чем известен Абашев

Альмир Абашев родился в 1975 году в Казани. Выпускник кафедры неврологии, вертеброневрологии и мануальной медицины Казанского государственного медицинского университета, заведовал отделением неврологии в Республиканском вертеброневрологическом центре. Также трудился главным врачом регионального детского туберкулезного санатория «Обсерватория». В течение тринадцати лет, с 2003 по 2016 годы, руководил республиканской клинической больницы № 2. Затем три года возглавлял медико-санитарную часть Казанского федерального университета. В апреле 2019 года стал первым заместителем министра здравоохранения Татарстана. Альмир Абашев имеет ученую степень кандидата медицинских наук, является заслуженным врачом республики Татарстан.