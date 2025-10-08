Минниханов назначил нового министра здравоохранения Татарстана: чем известен Абашев

«Назначить Абашева Альмира Рашидовича министром здравоохранения Республики Татарстан», — говорится в указе главы республики.
Альмир Абашев родился в 1975 году в Казани. Выпускник кафедры неврологии, вертеброневрологии и мануальной медицины Казанского государственного медицинского университета, заведовал отделением неврологии в Республиканском вертеброневрологическом центре. Также трудился главным врачом регионального детского туберкулезного санатория «Обсерватория». В течение тринадцати лет, с 2003 по 2016 годы, руководил республиканской клинической больницы № 2. Затем три года возглавлял медико-санитарную часть Казанского федерального университета. В апреле 2019 года стал первым заместителем министра здравоохранения Татарстана. Альмир Абашев имеет ученую степень кандидата медицинских наук, является заслуженным врачом республики Татарстан.
Напомним, ранее возглавлявший главное медицинское ведомство Татарстана Марсель Миннуллин в июне 2025 года покинул пост по собственному желанию.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что главой министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана стал Илья Начвин. До этого он работал в должности первого замминистра.