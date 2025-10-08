Токаев провел совещание по вопросам макроэкономической стабильности

По информации Акорды, в мероприятии приняли участие премьер-министр, руководство Администрации президента, председатель Национального банка, руководители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по стратегическому планированию и реформам, а также члены Правительства.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы укрепления макроэкономической устойчивости, повышения благосостояния граждан и меры по снижению инфляции. Глава государства отметил необходимость перехода от количественных показателей роста к качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения.
Президент подчеркнул, что устойчивое развитие экономики возможно только при слаженных действиях всех ответственных государственных органов.