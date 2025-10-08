Суд завершил процедуру банкротства структуры челябинского правительства

О завершении процедуры конкурсного производства отчитался конкурсный управляющий. Он также обратился в суд с требованием о взыскании с учредителя должника — министерства экономического развития Челябинской области — судебных расходов и вознаграждения в размере 1 млн рублей. Ходатайство выделили в отдельное производство. Заседание назначили на 31 октября.
«Агентство инвестиционного развития Челябинской области» признали банкротом осенью 2022 года. Организация задолжала налоговой более 412 млн рублей. Нарушения выявили при покупке 131 квартиры для артистов областных театров.
Конкурсный управляющий просил привлечь к субсидиарной ответственности бывших членов наблюдательного совета, в том числе бывшего губернатора Бориса Дубровского, однако суд отказал в удовлетворении этого требования.