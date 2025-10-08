Суд завершил процедуру банкротства структуры челябинского правительства

О завершении процедуры конкурсного производства отчитался конкурсный управляющий. Он также обратился в суд с требованием о взыскании с учредителя должника — министерства экономического развития Челябинской области — судебных расходов и вознаграждения в размере 1 млн рублей. Ходатайство выделили в отдельное производство. Заседание назначили на 31 октября.