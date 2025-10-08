Ричмонд
Министр соцзащиты рассказал, когда стартует регистрация для получения компенсаций за тепло

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Регистрация желающих получать компенсации за отопление начнется в ноябре, помощь, как и в прошлом сезоне, будет предоставляться в денежной форме, сообщил перед заседанием правительства министр труда и социальной защиты Алексей Бузу.

Источник: Sputnik.md

Он уточнил, что в настоящее время ведомство завершает техническую подготовку для реализации программы помощи.

Также с ноября будет открыта телефонная линия для предоставления гражданам дополнительных разъяснений. Если говорить о количестве получателей, то речь идёт о более чем 760 000 семей или 1,4 миллиона человек, которые получили помощь в предыдущем сезоне.

сказал Бузу журналистам

Компенсации предоставляются в холодный период года, с ноября по март. На прошлый отопительный сезон властями страны было выделено 2,690 миллиарда леев, из них 1,150 миллиарда были предоставлены странами ЕС.

С ноября 2024 года по март 2025-го в рамках программы помощи общая сумма компенсаций, выплаченных за отопление, составила 2,7 миллиарда леев.