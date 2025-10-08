Министр соцзащиты рассказал, когда стартует регистрация для получения компенсаций за тепло

Он уточнил, что в настоящее время ведомство завершает техническую подготовку для реализации программы помощи.
Также с ноября будет открыта телефонная линия для предоставления гражданам дополнительных разъяснений. Если говорить о количестве получателей, то речь идёт о более чем 760 000 семей или 1,4 миллиона человек, которые получили помощь в предыдущем сезоне.
Компенсации предоставляются в холодный период года, с ноября по март. На прошлый отопительный сезон властями страны было выделено 2,690 миллиарда леев, из них 1,150 миллиарда были предоставлены странами ЕС.
С ноября 2024 года по март 2025-го в рамках программы помощи общая сумма компенсаций, выплаченных за отопление, составила 2,7 миллиарда леев.