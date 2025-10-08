Свердловские власти опровергли информацию о полном отключении мобильного интернета

«Информация о полном отключении мобильного интернета и связи на территории Свердловской области является недостоверной. В данный момент в регионе введены частичные ограничения на работу мобильного интернета у ряда операторов», — говорится в сообщении.
ЕАН сообщил, что в Екатеринбурге эвакуировали сразу несколько крупных заводов.
По неподтвержденной информации, эвакуация была на Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина, Уральском заводе гражданской авиации, концерне «Калина» и Уралтрансмаше. Некоторые предприятия направили сотрудников в укрытия на два часа, а после продолжили работать в прежнем режиме.