Пашинян заявил, что создает Четвертую республику, основанную на мире

ЕРЕВАН, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его команда создают Четвертую республику, основой которой является мир.

Источник: LAURENT GILLIERON/EPA/TASS

«Третья республика была основана в результате конфликта, а мы создаем Четвертую республику, основанную на мире», — отметил он на видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале.

Глава армянского кабмина также выступил с утверждением, что в Третьей республике результаты всех выборов были сомнительными, а в Четвертой республике они не будут сфальсифицированы.

Ранее Пашинян заявил, что если его команда победит на парламентских выборах 2026 года, то она инициирует принятие новой конституции и создание Четвертой республики. Первой в армянской истории считают республику 1918−1920 годов, Второй — советский период до 1991 года, а Третьей — нынешнюю Армению.

Оппозиция страны уже заявила, что Пашинян создает не Четвертую республику, а вассальное государство под протекторатом Азербайджана и Турции.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше