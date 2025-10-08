Ричмонд
Касым-Жомарт Токаев распорядился создать рабочую группу по парламентской реформе

АЛМАТЫ, 8 окт — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение «О Рабочей группе по Парламентской реформе».

Источник: Акорда

В пресс-службе президента отметили, что группа создается «в целях выработки предложений по Парламентской реформе, направленных на реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года “Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию”.

В состав Рабочей группы включены представители мажилиса и сената парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в мажилисе парламента.

Кроме того, в Рабочую группу включены руководители научных институтов, видные ученые-правоведы, внесшие значительный вклад в развитие правовой системы нашей страны, специализирующиеся в области конституционного права, теории государства и права, а также эксперты и члены Национального Курултая.