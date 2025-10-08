Касым-Жомарт Токаев распорядился создать рабочую группу по парламентской реформе

В пресс-службе президента отметили, что группа создается «в целях выработки предложений по Парламентской реформе, направленных на реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года “Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию”.