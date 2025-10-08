Губернатор Свердловской области поздравил Эдуарда Росселя с 88-летием

Эдуард Россель вошел в историю как первый губернатор России, избранный прямым голосованием. Он возглавлял Свердловскую область с 1995 по 2009 год, после чего стал сенатором в Совете Федерации. Сейчас Россель является почетным гражданином Свердловской области.