Губернатор Свердловской области поздравил Эдуарда Росселя с 88-летием

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил Эдуарда Росселя с 88-летием. В своей поздравительной телеграмме он отметил большой вклад Росселя в развитие региона. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики области.
— Благодаря вам наша область смогла сохранить промышленность в трудные времена и заложить прочную основу для развития экономики, науки и культуры, — написал губернатор.
Эдуард Россель вошел в историю как первый губернатор России, избранный прямым голосованием. Он возглавлял Свердловскую область с 1995 по 2009 год, после чего стал сенатором в Совете Федерации. Сейчас Россель является почетным гражданином Свердловской области.
В своем поздравлении Денис Паслер назвал юбиляра опытным политиком, талантливым организатором и настоящим патриотом Урала, чьи идеи продолжают помогать развитию региона и сегодня.