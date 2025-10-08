Ричмонд
Госдума расторгла соглашение с США об утилизации плутония

Госдума официально расторгла соглашение с США об утилизации плутония из-за действий Вашингтона, из-за угрозы нацбезопасности. В соглашении стороны обязались утилизировать по 34 т оружейного плутония.

Источник: РИА "Новости"

Государственная дума денонсировала межправительственное соглашение с Соединенными Штатами по утилизации плутония, а также сопутствующие договоры, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Основанием стали действия американской стороны, принимаемое решение направлено на предотвращение угроз национальной безопасности России», — говорится в сообщении.

Законопроект о денонсировании был зарегистрирован в июле 2025 года. Принять к рассмотрению его предложил комитет Госдумы по международным делам.

Соглашение было подписано странами в 2000 году. Его необходимость объясняли следующим образом: от боеголовок, которые снимали с боевого дежурства в процессе сокращения ядерного арсенала России и США, оставалось много плутония оружейного качества — всего около 34 т.

Хотя количество боеголовок было ограниченно, оставался плутоний, благодаря которому стороны могли нарастить ядерный потенциал обратно. Соглашение предусматривало, что плутоний должен был быть выведен из оборота и переведен в форму, при которой его дальнейшее использование было бы невозможно.

Действие документа приостановили в 2016 году. Причиной приостановки названо коренное изменение обстоятельств, в том числе введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, «допускающего вмешательство во внутренние дела» Москвы, расширение НАТО на Восток и наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония.

Условия соглашения не были выполнены, более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, создающих «дополнительные угрозы стратегической стабильности», говорится в пояснительной записке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил в 2016 году, что Россия «долгое время в одиночку» выполняла положение соглашения и дальше не считает возможным это продолжать.

