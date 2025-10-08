Госдума расторгла соглашение с США об утилизации плутония

Государственная дума денонсировала межправительственное соглашение с Соединенными Штатами по утилизации плутония, а также сопутствующие договоры, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Основанием стали действия американской стороны, принимаемое решение направлено на предотвращение угроз национальной безопасности России», — говорится в сообщении.
Законопроект о денонсировании был зарегистрирован в июле 2025 года. Принять к рассмотрению его предложил комитет Госдумы по международным делам.
Соглашение было подписано странами в 2000 году. Его необходимость объясняли следующим образом: от боеголовок, которые снимали с боевого дежурства в процессе сокращения ядерного арсенала России и США, оставалось много плутония оружейного качества — всего около 34 т.
Хотя количество боеголовок было ограниченно, оставался плутоний, благодаря которому стороны могли нарастить ядерный потенциал обратно. Соглашение предусматривало, что плутоний должен был быть выведен из оборота и переведен в форму, при которой его дальнейшее использование было бы невозможно.
Действие документа приостановили в 2016 году. Причиной приостановки названо коренное изменение обстоятельств, в том числе введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, «допускающего вмешательство во внутренние дела» Москвы, расширение НАТО на Восток и наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония.
Условия соглашения не были выполнены, более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, создающих «дополнительные угрозы стратегической стабильности», говорится в пояснительной записке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил в 2016 году, что Россия «долгое время в одиночку» выполняла положение соглашения и дальше не считает возможным это продолжать.