Правительство утвердило Национальную программу по борьбе с преступностью до 2030 года

Согласно недавно опубликованному МВД Молдовы докладу, в 2024 году на территории страны было зарегистрировано 24,6 тысяч преступлений — на 2,5% больше, чем годом ранее. Выросло число тяжких, особо тяжких и исключительно тяжких преступлений: показатель достиг цифры в 5 348 преступлений (или 21,7%). Число экономических преступлений выросло на 14,49% по сравнению с 2023 годом.