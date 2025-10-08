Правительство утвердило Национальную программу по борьбе с преступностью до 2030 года

Как уточнили в кабмине, документ направлен на снижение уровня преступности и «усиление защиты граждан посредством превентивных мер, сотрудничества между учреждениями и модернизации инструментов вмешательства».
Программа содержит шесть приоритетных направлений: в области киберпреступности, организованной преступности, преступлений, связанных с сексуальной жизнью, а также криминальных преступлений и правонарушений экономического и финансового характера.
Кроме того, будут усилены механизмы защиты детей и женщин от жестокого обращения, а также расширено сотрудничество с Европейским союзом в целях борьбы с трансграничной преступностью.
Согласно недавно опубликованному МВД Молдовы докладу, в 2024 году на территории страны было зарегистрировано 24,6 тысяч преступлений — на 2,5% больше, чем годом ранее. Выросло число тяжких, особо тяжких и исключительно тяжких преступлений: показатель достиг цифры в 5 348 преступлений (или 21,7%). Число экономических преступлений выросло на 14,49% по сравнению с 2023 годом.
В три раза — на 342% — выросла оргпреступность: в 2024 году было зарегистрировано 889 преступлений, совершенных преступными группами и организациями, по сравнению с 205 преступлениями в 2023 году, и 201 преступлением в 2022 году.