СМИ указали на неловкое положение Стармера из-за поздравления Моди Путину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Индию оказался в неловком положении из-за того, что глава правительства Индии Нарендра Моди поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Об этом 7 октября сообщает агентство Bloomberg.

Источник: РИА "Новости"

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил российскому президенту Владимиру Путину теплое поздравление с днем рождения всего за несколько часов до прибытия Кира Стармера, что стало неловким началом визита, изначально задуманного как торговый», — указано в материале.

Новость дополняется.

