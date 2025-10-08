СМИ указали на неловкое положение Стармера из-за поздравления Моди Путину

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил российскому президенту Владимиру Путину теплое поздравление с днем рождения всего за несколько часов до прибытия Кира Стармера, что стало неловким началом визита, изначально задуманного как торговый», — указано в материале.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.Читать дальше