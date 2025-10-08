Ричмонд
В Самаре губернатор проверил объекты к форуму «Россия — спортивная держава»

Глава Самарской области проверил готовность ряда самарских спортобъектов к форуму.

Источник: Пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проверил готовность объектов к форуму «Россия — спортивная держава». Спортивное мероприятие пройдет с 5 по 7 ноября.

Глава региона оценил качество ремонта в крупных комплексах областной столицы. В этом году в городе отремонтировали фасад центра «Грация». В ближайшие дни подрядчики завершат ремонт внутренних помещений. Губернатор осмотрел залы, номерной фонд гостиницы при спортцентре, а также провел встречу с тренерами и юными гимнастами. Кроме того, ремонтные работы проводят в физкультурно-спортивном комплексе «Ипподром Арена».

— К форуму готовимся комплексно. Событие важнейшее. Будем принимать гостей со всей России, руководителей нашей страны, иностранные делегации. Главное — наследие: 100 новых спортивных объектов, обновление действующих спорткомплексов, благоустройство. Все это долгие годы будет служить жителям Самарской области, — отметил губернатор.