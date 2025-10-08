В Самаре губернатор проверил объекты к форуму «Россия — спортивная держава»

Глава региона оценил качество ремонта в крупных комплексах областной столицы. В этом году в городе отремонтировали фасад центра «Грация». В ближайшие дни подрядчики завершат ремонт внутренних помещений. Губернатор осмотрел залы, номерной фонд гостиницы при спортцентре, а также провел встречу с тренерами и юными гимнастами. Кроме того, ремонтные работы проводят в физкультурно-спортивном комплексе «Ипподром Арена».