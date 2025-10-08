Ричмонд
Токаев посетит Таджикистан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетит с визитом Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По информации Акорды, даты визита — 9—10 октября 2025 года. Планируется участие президента РК в саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

7 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев был в Азербайджане, где выступил на XII саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

