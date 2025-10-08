Токаев посетит Таджикистан

По информации Акорды, даты визита —
7 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев был в Азербайджане, где выступил на XII саммите Организации тюркских государств (ОТГ).
Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.Читать дальше