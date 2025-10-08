Гордума Краснодара избрала заместителей председателя и сформировала 12 комитетов

Депутаты создали 12 профильных комитетов и определили их руководителей. Комитет по военным вопросам, работе с ветеранами боевых действий, СВО, членами семей, волонтерскими и гуманитарными организациями, делам казачества возглавил Георгий Кольцов. Комитет по вопросам муниципальной собственности и городских земель, законности, правопорядка и правовой защиты граждан — Максим Бурлачко. Комитет по социальной политике и охране здоровья — Галина Ермакова.