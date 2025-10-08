Вера Галушко в четвертый раз была избрана председателем Гордумы Краснодара

В начале заседания об официальных итогах выборов в городскую Думу VIII созыва доложил председатель территориальной комиссии Центральная города Краснодара Роман Иващенко. Он сообщил об избрании 52 парламентариев. 39 из них были избраны в одномандатных округах и 13 — по партийным спискам. В Гордуму прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия» и ЛДПР. У «Единой России» в новой Думе — 39 мандатов, у КПРФ −1, у ЛДПР — 2, у «Справедливой России» — 2, у «Новых людей» — 3. Пять депутатов — самовыдвиженцы.
Кандидатуру Веры Галушко на пост председателя Думы предложил глава Краснодара Евгений Наумов.
«Вера Федоровна Галушко — опытный и грамотный политик и управленец, её биография и заслуги перед городом и краем всем хорошо известны. Уверен, мы будем работать с депутатами под ее руководством в единой команде, решая важные задачи по развитию кубанской столицы. От малых дел по благоустройству до реализации больших проектов по созданию социальной и инженерной инфраструктур, новых общественных территорий, строительству дорог и развязок, обновлению общественного транспорта. Обязательно вместе с жителями, которые избрали новый состав городского парламента», — прокомментировал Евгений Наумов.
Предложение мэра депутаты поддержали единогласно.
«Свою главную задачу вижу в том, чтобы способствовать повышению уровня жизни жителей Краснодара, формированию комфортной городской среды, сохранению социальной направленности политики городских властей. Нужно реализовать ранее принятые документы, которые определяют развитие Краснодара на многие годы и десятилетия вперед, ставить и достигать новые цели, а депутатскому корпусу — максимально сосредоточиться на своих обязанностях и с осознанием большой ответственности перед краснодарцами приступить к их исполнению», — сказала в ответном слове Вера Галушко.
В работе первого заседания приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства, социально-экономического развития территорий и информационной политики Андрей Дорошев, заместители главы Краснодара, представители городской Общественной палаты.
На первом заседании Гордумы были также избраны шесть заместителей председателя представительного органа и утвержден состав профильных комитетов. Как стало известно, в структуру Думы вошли 12 комитетов, которые будут курировать ключевые направления жизни города.