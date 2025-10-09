Нарбаева: В Узбекистане приняли более 200 мер для укрепления положения женщин в обществе

В данном направлении последовательно реализовано более 200 комплексных мер, что способствует укреплению положения и авторитета женщин в обществе. Так, доля женщин в сфере высшего образования на уровне бакалавриата выросла с 38% до 53%. В магистратуре этот показатель увеличился с 34% до 66%. Число женщин, обучающихся в докторантуре, возросло с 584 до 4 129 человек.