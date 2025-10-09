Нарбаева: В Узбекистане приняли более 200 мер для укрепления положения женщин в обществе

Эти и другие данные Нарбаева озвучила на заседании Республиканской комиссии по повышению роли женщин в обществе, вопросам гендерного равенства и семьи.
В фокусе внимания участников находилось исполнение Стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года.
В данном направлении последовательно реализовано более 200 комплексных мер, что способствует укреплению положения и авторитета женщин в обществе. Так, доля женщин в сфере высшего образования на уровне бакалавриата выросла с 38% до 53%. В магистратуре этот показатель увеличился с 34% до 66%. Число женщин, обучающихся в докторантуре, возросло с 584 до 4 129 человек.
Кроме того,
- количество женщин среди индивидуальных предпринимателей увеличилось с 69 тыс. до 262 тыс.;
- их число в политических партиях возросло с 30% до 41%, в парламенте — с 16,4% до 34%.
В рейтинге «Женщины в парламенте», который составляет Межпарламентский союз, Узбекистан поднялся со 130-го на 38-е место, улучшив позиции на 92 пункта среди 193 стран. В последнем докладе Всемирного банка в области гендерного равенства Узбекистан вошел в пятерку наиболее динамично развивающихся стран мира.
Речь шла о ратификации международных договоров, направленных на создание равных прав и возможностей для женщин и мужчин, в соответствии с национальными интересами республики, обеспечении занятости женщин путем дальнейшего развития женского предпринимательства, предупреждении случаев насилия и притеснения и других важных аспектах.
Ответственным руководителям поручили разработать комплексную программу мер по реализации в 2026 году Стратегии достижения гендерного равенства.
Особое внимание в ней уделят:
- увеличению доли женщин на государственной гражданской службе и в национальном кадровом резерве;
- расширению участия женщин в сферах образования и информационных технологий;
- развитию их цифровых навыков;
- росту их экономических возможностей и развитию предпринимательства;
- усилению механизмов предупреждения притеснения и насилия.
Обсудили и подготовку к международной акции «Шестнадцать дней против насилия», которая пройдет в республике с 25 ноября по 10 декабря. Она включает просветительские мероприятия, направленные на борьбу с насилием, продвижение гендерного равенства и защиту прав женщин.