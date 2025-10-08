Власти ПМР будут перераспределять энергоресурсы из-за экономии газа

Депутат ПМР также добавил, что данная мера необходима для того, чтобы обеспечить социальные объекты и промышленные предприятия энергетическими ресурсами в сложившихся условиях сокращения поставок газа. По его словам, соответствующий законопроект приднестровские депутаты приняли в первом чтении. «Это делается все для оперативности, чтобы можно было своевременно реагировать на те вызовы, которые сегодня есть, и принимать все возможные действия, чтобы в последующем таких вещей не осуществлялось и не предпринималось», — отметил Гузун.