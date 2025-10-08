Власти ПМР будут перераспределять энергоресурсы из-за экономии газа

Ранее первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что в Приднестровье вводят режим экономии газа. Он уточнил, что отпуск газа будет проводиться в режиме жесткой экономии, в приоритетном порядке для населения.
«Для того, чтобы можно было оперативно на эти трудности влиять, необходимо предоставить на законодательном уровне полномочия правительству управлять топливно-энергетическими ресурсами в Приднестровье. Управлять это означает, в том числе перераспределять, управлять это означает, в том числе принимать решения, может быть, по ограничительным мерам для того, чтобы это все было законно», — сказал Гузун.
Депутат ПМР также добавил, что данная мера необходима для того, чтобы обеспечить социальные объекты и промышленные предприятия энергетическими ресурсами в сложившихся условиях сокращения поставок газа. По его словам, соответствующий законопроект приднестровские депутаты приняли в первом чтении. «Это делается все для оперативности, чтобы можно было своевременно реагировать на те вызовы, которые сегодня есть, и принимать все возможные действия, чтобы в последующем таких вещей не осуществлялось и не предпринималось», — отметил Гузун.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.