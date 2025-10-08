Бюджет Приднестровья недополучает суммы из-за Молдавии, заявил депутат ПМР

Он также сообщил, что депутаты приднестровского парламента приняли в первом чтении законодательную инициативу, по которой предлагается перечислить в доход республиканского бюджета нераспределенную чистую прибыль за 2024 год у ряда коммерческих банков, часть акций которых принадлежит государству. «Всё это делается для того, чтобы государство могло выполнять свои обязательства, чтобы мы могли рассчитываться за медикаменты, за питание в детских садах, больницах. Это происходит, конечно же, только по той причине, что ряд наших экономических агентов не могут работать в полную мощность», — отметил Гузун.