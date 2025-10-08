Бюджет Приднестровья недополучает суммы из-за Молдавии, заявил депутат ПМР

«Мы видим, что республиканский бюджет недополучает серьезные суммы доходов из-за тех действий, которые происходят со стороны наших соседей. Поэтому была поставлена задача президентам нашего государства максимально мобилизовать ресурсы, которые у нас есть, максимально эффективно и экономно использовать каждый рубль в бюджете, чтобы мы могли справиться с теми вызовами, которые на сегодняшний день у нас есть», — сказал Гузун.
Он также сообщил, что депутаты приднестровского парламента приняли в первом чтении законодательную инициативу, по которой предлагается перечислить в доход республиканского бюджета нераспределенную чистую прибыль за 2024 год у ряда коммерческих банков, часть акций которых принадлежит государству. «Всё это делается для того, чтобы государство могло выполнять свои обязательства, чтобы мы могли рассчитываться за медикаменты, за питание в детских садах, больницах. Это происходит, конечно же, только по той причине, что ряд наших экономических агентов не могут работать в полную мощность», — отметил Гузун.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам «Молдавизолит», «Электромаш» и «Потенциал», назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.