Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: глава МИД Ирана обвинил Израиль в срыве ядерной сделки с США

Если бы Израиль не вмешался, Тегеран и Вашингтон подписали бы ядерное соглашение, написал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«23 мая, вступая в пятый раунд переговоров, я написал: “Ноль ядерного оружия = у нас есть сделка. Ноль обогащения урана = у нас нет сделки”. Если бы президент США Дональд Трамп увидел протоколы тех переговоров, он бы понял, насколько близки мы были к подписанию нового исторического ядерного соглашения», — посетовал в своем аккануте в Х глава иранского МИД.

Как пишет интернет-издание Balkan Web, Аракчи отверг заявления израильской разведки о том, что Иран разрабатывает оружие массового уничтожения, назвав их лживыми. По его словам, Израиль в настоящее время пытается создать ложную угрозу со стороны оборонных возможностей Ирана.

«Американцы устали участвовать в бесконечных войнах Израиля», — подчеркнул Аракчи.

Он добавил, что видит только дипломатическое решение проблемы с ядерной сделкой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше