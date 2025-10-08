СМИ: глава МИД Ирана обвинил Израиль в срыве ядерной сделки с США

«23 мая, вступая в пятый раунд переговоров, я написал: “Ноль ядерного оружия = у нас есть сделка. Ноль обогащения урана = у нас нет сделки”. Если бы президент США Дональд Трамп увидел протоколы тех переговоров, он бы понял, насколько близки мы были к подписанию нового исторического ядерного соглашения», — посетовал в своем аккануте в Х глава иранского МИД.