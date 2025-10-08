СМИ: глава МИД Ирана обвинил Израиль в срыве ядерной сделки с США

«23 мая, вступая в пятый раунд переговоров, я написал: “Ноль ядерного оружия = у нас есть сделка. Ноль обогащения урана = у нас нет сделки”. Если бы президент США Дональд Трамп увидел протоколы тех переговоров, он бы понял, насколько близки мы были к подписанию нового исторического ядерного соглашения», — посетовал в своем аккануте в Х глава иранского МИД.
Как пишет интернет-издание Balkan Web, Аракчи отверг заявления израильской разведки о том, что Иран разрабатывает оружие массового уничтожения, назвав их лживыми. По его словам, Израиль в настоящее время пытается создать ложную угрозу со стороны оборонных возможностей Ирана.
«Американцы устали участвовать в бесконечных войнах Израиля», — подчеркнул Аракчи.
Он добавил, что видит только дипломатическое решение проблемы с ядерной сделкой.