Токаеву доложили о финансовых нарушениях на Т337,5 млрд

«Глава государства принял министра финансов Мади Такиева. Президенту было доложено об исполнении республиканского бюджета и продвижении цифровизации государственных финансов», — говорится в сообщении в среду.
Такиев сообщил, что республиканский бюджет на 2025 год сформирован с доходами в размере Т21,6 трлн, из которых Т15,2 трлн составляют налоговые поступления, что на 23,4% выше уровня прошлого года. По итогам девяти месяцев бюджет исполнен на 101,6%, при этом сохраняется его социальная направленность.
Также министр проинформировал о мерах по повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, поступлениях в Специальный государственный фонд.
«Отдельное внимание было уделено реализации Закона “О государственных закупках”, направленного на сокращение сроков процедур, повышение их прозрачности и поддержку отечественных товаропроизводителей. В настоящее время в информационной системе казначейства процессы анализа и контроля полностью автоматизированы. В рамках цифровизации государственных финансов особый акцент делается на формирование и наполнение Big Data, а также на внедрение искусственного интеллекта в налоговой и таможенной сферах», — сказано в сообщении.
Такиев также рассказал о результатах государственного аудита. В частности, за восемь месяцев текущего года проведена 791 проверка, выявлены финансовые нарушения на сумму Т337,5 млрд.
«Президент подчеркнул важность продолжения системной работы по обеспечению устойчивости государственных финансов, выполнению всех социальных обязательств, а также дальнейшему развитию цифровизации и внедрению современных инструментов контроля», — добавили в Акорде.