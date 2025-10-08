Токаеву доложили о финансовых нарушениях на Т337,5 млрд

«Отдельное внимание было уделено реализации Закона “О государственных закупках”, направленного на сокращение сроков процедур, повышение их прозрачности и поддержку отечественных товаропроизводителей. В настоящее время в информационной системе казначейства процессы анализа и контроля полностью автоматизированы. В рамках цифровизации государственных финансов особый акцент делается на формирование и наполнение Big Data, а также на внедрение искусственного интеллекта в налоговой и таможенной сферах», — сказано в сообщении.