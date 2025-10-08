Юрий Слюсарь: Из-за неурожая дефицита продовольствия в Ростовской области не будет

Глава региона находится в Москве, где принимает участие в работе российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Первыми гостями стенда Ростовской области на открывшейся сегодня выставке стали Дмитрий Патрушев и Оксана Лут.
Во время беседы с ними губернатор высказался о перспективах донского АПК. Вопреки всем трудностям и капризам погоды, агропром остается одним из флагманов донской экономики, отметил он.
«Несмотря на некоторое снижение объемов сельхозпроизводства в этом году, дефицита продовольствия в Ростовской области не будет. Сложившаяся система потребления и обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий области не нарушится», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Губернатор представил федеральным руководителям проекты, с которыми донской регион приехал на главную аграрную выставку страны.
Особое внимание — инновационным предприятиям по глубокой переработке зерна, что позволит донским агропроизводителям увеличить добавленную стоимость продукции. Одновременно это решает задачи импортозамещения и наращивания экспортного потенциала, указал губернатор.