Юрий Слюсарь: Из-за неурожая дефицита продовольствия в Ростовской области не будет

Ростовская область, 8 октября 2025. DON24.RU. Губернатор Юрий Слюсарь поблагодарил вице-премьера Дмитрия Патрушева и главу минсельхоза РФ Оксану Лут за поддержку донских аграриев. Об этом информирует сайт регионального правительства.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Глава региона находится в Москве, где принимает участие в работе российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Первыми гостями стенда Ростовской области на открывшейся сегодня выставке стали Дмитрий Патрушев и Оксана Лут.

Во время беседы с ними губернатор высказался о перспективах донского АПК. Вопреки всем трудностям и капризам погоды, агропром остается одним из флагманов донской экономики, отметил он.

«Несмотря на некоторое снижение объемов сельхозпроизводства в этом году, дефицита продовольствия в Ростовской области не будет. Сложившаяся система потребления и обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий области не нарушится», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Губернатор представил федеральным руководителям проекты, с которыми донской регион приехал на главную аграрную выставку страны.

Особое внимание — инновационным предприятиям по глубокой переработке зерна, что позволит донским агропроизводителям увеличить добавленную стоимость продукции. Одновременно это решает задачи импортозамещения и наращивания экспортного потенциала, указал губернатор.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
