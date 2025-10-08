Паслер отчитался на совете при полпреде о развитии автодорог

Артём Жога напомнил: по указу Владимира Путина к 2030 году в нормативном состоянии должны находиться 60% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 85% дорожной сети городских агломераций и дорог, входящих в опорную сеть. И подчеркнул, что федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» прежде всего направлен на повышение удовлетворённости населения качеством, доступностью и безопасностью автомобильных дорог. Для Урала с его выгодным транзитным, уникальным туристическим и значительным производственным потенциалами важно, чтобы дорожная инфраструктура обеспечивала максимальный комфорт и скорость передвижения грузов и пассажиров. Для достижения этих задач реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».