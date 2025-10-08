Паслер отчитался на совете при полпреде о развитии автодорог

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 8 октября принял участие в совещании по вопросам развития транспортной сферы, которое провёл полпред президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога. Глава региона проинформировал полпреда и других участников мероприятия о том, как реализуется проект «Региональная и местная дорожная сеть» на Среднем Урале, сообщает департамент информполитики региона.
По его словам, в 2025 году в федеральный проект вошли 84 объекта. Всего 40 участков для ремонта и капремонта протяжённостью 174,5 километра, а также 23 объекта искусственных сооружений и 16 отрезков автодорог протяжённостью 100,5 километров, которые приводятся в нормативное состояние. А также пять капиталоёмких объектов — это реконструкция автодорог по улицам Октябрьская и Циолковского в Нижнем Тагиле и четырёх мостовых переходов в других муниципалитетах области.
«Степень готовности этих объектов варьируется в диапазоне от 35 до 91%. Завершение работ и ввод в эксплуатацию запланированы на текущий год», — сообщил Денис Паслер. Он также добавил, что в рамках федерального проекта на сегодня освоено 75% от годовой суммы финансирования.
Артём Жога напомнил: по указу Владимира Путина к 2030 году в нормативном состоянии должны находиться 60% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 85% дорожной сети городских агломераций и дорог, входящих в опорную сеть. И подчеркнул, что федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» прежде всего направлен на повышение удовлетворённости населения качеством, доступностью и безопасностью автомобильных дорог. Для Урала с его выгодным транзитным, уникальным туристическим и значительным производственным потенциалами важно, чтобы дорожная инфраструктура обеспечивала максимальный комфорт и скорость передвижения грузов и пассажиров. Для достижения этих задач реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».