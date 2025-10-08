Ричмонд
Турция обвинила Израиль в пиратстве

Турецкий МИД охарактеризовал действия Израиля по перехвату флотилии активистов, которая направлялась с гуманитарной помощью в сектор Газа, как пиратские. Об этом пишет газета «Хюрриет».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В заявлении говорится, что в составе флотилии находились граждане и депутаты Турции, а ее перехват показал, что «геноцидное» израильское правительство усиливает напряженность в регионе, одновременно подрывая мирные усилия.

В документе подчеркивается, что нападение на гражданских активистов, в числе которых были турецкие граждане и парламентарии, представляет собой серьезное нарушение норм международного права. Об этом пишет «Интерфакс».

МИД Турции в своем заявлении добавляет, что предпринял все возможное для освобождения своих граждан, удерживаемых Израилем, и что координирует действия с другими странами по возвращению задержанных на родину.

Ранее сообщалось, что Израиль депортировал активистов пропалестинской гуманитарной «Флотилии стойкости», включая шведскую активистку Грету Тунберг. В начале октября военно-морские силы Израиля перехватили несколько судов активистов, отправив корабли в один из израильских портов.

