Турция обвинила Израиль в пиратстве

В заявлении говорится, что в составе флотилии находились граждане и депутаты Турции, а ее перехват показал, что «геноцидное» израильское правительство усиливает напряженность в регионе, одновременно подрывая мирные усилия.
В документе подчеркивается, что нападение на гражданских активистов, в числе которых были турецкие граждане и парламентарии, представляет собой серьезное нарушение норм международного права. Об этом пишет «Интерфакс».
МИД Турции в своем заявлении добавляет, что предпринял все возможное для освобождения своих граждан, удерживаемых Израилем, и что координирует действия с другими странами по возвращению задержанных на родину.
Ранее сообщалось, что Израиль депортировал активистов пропалестинской гуманитарной «Флотилии стойкости», включая шведскую активистку Грету Тунберг. В начале октября военно-морские силы Израиля перехватили несколько судов активистов, отправив корабли в один из израильских портов.