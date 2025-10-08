Лукашенко принял с докладами сразу трех белорусских топ-чиновников

Так, 8 октября белорусский лидер принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Глава Минсельхозпрода сказал об итогах уборочной кампании и завершение сева озимых в республике. Кроме того, поднималась тема централизованной закупки химикатов для АПК, а также говорилось о работе стабилизационных фондов.