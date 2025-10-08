Ричмонд
Лукашенко принял с докладами сразу трех белорусских топ-чиновников

Лукашенко принял топ-чиновников, доложивших о ситуациях в разных отраслях: от АПК до международной повестки и беспилотников.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладами сразу трех белорусских топ-чиновников, сообщил телеграм-канала «Пул Первого».

Так, 8 октября белорусский лидер принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Глава Минсельхозпрода сказал об итогах уборочной кампании и завершение сева озимых в республике. Кроме того, поднималась тема централизованной закупки химикатов для АПК, а также говорилось о работе стабилизационных фондов.

Также глава страны выслушал доклад управляющего делами президента Юрия Назарова, который, например, сказал о ходе строительства объектов в системе управделами президента. Отмечается, что объекты находятся на контроле главы республики, так как опыт их реализации после хотят распространить на всю Беларусь.

Отдельно Назаров рассказал Лукашенко о решении вопросов с недоработками на сельхозпредприятии «АСБ-Агро Городец», которое недавно посетил президент. Чиновник рассказал, что уже исправили к этому времени.

Подытожили разговор обсуждением недавней встречи белорусского лидера с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Говорилось о проработке масштабного совместного проекта в сельском хозяйстве, который предложили реализовывать на Витебщине, основываясь на опыте сельхозпредприятий Браславщины из структуры управделами. Назарову президент поручил изучить вопрос реализации данного проекта.

