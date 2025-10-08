Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных дронов у границ с Россией

«В краткосрочной перспективе ЕС должен развить возможности, чтобы лучше засекать, сопровождать и идентифицировать беспилотники с помощью акустических сенсоров, радаров и спутников. В долгосрочной перспективе — возможности по уничтожению и обезвреживанию беспилотников, включая дроны-перехватчики, мобильные группы ПВО и средства РЭБ. Для стран на восточном фланге есть необходимость развертывания беспилотников для ударов по наземным целям, если противник попытается вторгнуться».
Для реализации этих планов Кубилюс призвал использовать «украинский опыт».
Еврокомиссар также пытался активно нагнетать страх перед «российской угрозой», заявив, в частности, что российские дроны «Герань-2» могут «из Калининграда или Белоруссии поражать цели в Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции, Германии и Франции».