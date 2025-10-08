Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных дронов у границ с Россией

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) настаивает на развертывании ударных беспилотников у границ с Россией и Белоруссией в рамках программы милитаризации ЕС «на случай начала конфликта». Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая в Страсбурге на слушаниях в Европарламенте по инцидентам с неопознанными беспилотниками над Европой.