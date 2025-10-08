Al Jazeera: Россия, Китай, Иран и Пакистан выступают против американской базы в Баграме

К тому же Пакистан в последнее время сблизился с Китаем благодаря Китайско-пакистанскому экономическому коридору, что приводит позицию Исламабада в большее соответствие с позицией Пекина, отвергающего присутствие США в данном регионе. Исламабад не хочет повторения ситуации после 2001 года, когда Пакистан стала ареной политического и военного давления из-за присутствия американских войск в регионе. Сейчас Исламабад пытается найти баланс между своим давним партнерством с Вашингтоном и глубоким экономическим союзом с Китаем и подчеркивает, что его позиция основывается на прагматических расчетах.