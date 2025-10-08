Al Jazeera: Россия, Китай, Иран и Пакистан выступают против американской базы в Баграме

Согласно статье, такая позиция была озвучена по итогам встречи министров иностранных дел этих стран, которая прошла в Москве в конце сентября. В совместном заявлении подчеркивается необходимость уважения суверенитета Афганистана и отвергается создание каких-либо иностранных баз на его территории. Представитель правительства Афганистана Забиулла Муджахид также сообщил, что афганское правительство решительно выступает против требования Трампа о возвращении американских войск на базу Баграм.
Россия
Москва рассматривает военное присутствие США в Афганистане как прямое вторжение в свою историческую сферу влияния в этом регионе. Она опасается, что база Баграм может стать центром наблюдения за ее деятельностью в странах Центральной Азии, например в Таджикистане и Узбекистане, где у России есть постоянные военные базы.
По его словам, присутствие США в Афганистане может побудить страны Центральной Азии пересмотреть свое партнерство с Москвой в сфере безопасности и подорвать усилия по реализации «московской формулы» афганского урегулирования, поскольку вернет Вашингтону статус ключевого игрока в этом регионе.
Кроме того, в Афганистане считают, что авиабаза Баграм может быть использована США для мониторинга военной активности России на Украине и Кавказе, особенно в связи с ее растущей напряженностью в отношениях с НАТО.
Китай
Китай рассматривает Афганистан как с точки зрения безопасности, так и экономики.
Кроме того, в Пекине обеспокоены тем, что авиабаза Баграм может стать передовым разведывательным центром для наблюдения за его действиями в Синьцзяне и Центральной Азии, а также повлиять на внутреннюю стабильность страны. Пекин уже заявил, что предпочитает видеть Афганистан нейтральной и стабильной страной, а не площадкой для иностранного влияния.
Пакистан
Тем не менее он опасается, что любое возвращение американских войск в Афганистан обострит его отношения с талибами. Пакистан считает, что стабильность в Афганистане должна быть «результатом внутреннего диалога», а не внешнего вмешательства.
К тому же Пакистан в последнее время сблизился с Китаем благодаря Китайско-пакистанскому экономическому коридору, что приводит позицию Исламабада в большее соответствие с позицией Пекина, отвергающего присутствие США в данном регионе. Исламабад не хочет повторения ситуации после 2001 года, когда Пакистан стала ареной политического и военного давления из-за присутствия американских войск в регионе. Сейчас Исламабад пытается найти баланс между своим давним партнерством с Вашингтоном и глубоким экономическим союзом с Китаем и подчеркивает, что его позиция основывается на прагматических расчетах.
Иран
А это Тегеран рассматривает как прямую угрозу своей национальной безопасности. Иран сочтет возвращение американцев в Афганистан возобновлением «политики окружения с востока и запада», особенно после того, как Вашингтон увеличил свое военно-морское присутствие в Персидском заливе и водах Омана.
Вывод
При этом Афганистан остается «ареной раздора», которую сложно дистанцировать от соперничества Вашингтона, Пекина и Москвы. Бывший министр обороны Афганистана Шах Махмуд Миахель подытожил: «Каждый раз, когда Вашингтон пытается вернуться в Кабул, региональные державы объединяются против него. Но у него нет альтернативы, способной заполнить вакуум безопасности в Афганистане, что оставляет этот вопрос открытым для всех».