Al Jazeera: Россия, Китай, Иран и Пакистан выступают против американской базы в Баграме

Желание президента США Дональда Трампа вернуть авиабазу в афганском Баграме вызвало резкую реакцию четырех стран, территориально близих к Афганистану: России, Китая, Пакистана и Ирана. Они единогласно отвергли любое новое военное присутствие США в регионе, предупредив об угрозах для региональной безопасности и стабильности, пишет катарское информационное агентство Al Jazeera.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, такая позиция была озвучена по итогам встречи министров иностранных дел этих стран, которая прошла в Москве в конце сентября. В совместном заявлении подчеркивается необходимость уважения суверенитета Афганистана и отвергается создание каких-либо иностранных баз на его территории. Представитель правительства Афганистана Забиулла Муджахид также сообщил, что афганское правительство решительно выступает против требования Трампа о возвращении американских войск на базу Баграм.

Россия

Москва рассматривает военное присутствие США в Афганистане как прямое вторжение в свою историческую сферу влияния в этом регионе. Она опасается, что база Баграм может стать центром наблюдения за ее деятельностью в странах Центральной Азии, например в Таджикистане и Узбекистане, где у России есть постоянные военные базы.

Как пояснил экс-посол Афганистана в России Латиф Баханд, возвращение США будет воспринято в России как наступательный, а не оборонительный шаг.

По его словам, присутствие США в Афганистане может побудить страны Центральной Азии пересмотреть свое партнерство с Москвой в сфере безопасности и подорвать усилия по реализации «московской формулы» афганского урегулирования, поскольку вернет Вашингтону статус ключевого игрока в этом регионе.

Кроме того, в Афганистане считают, что авиабаза Баграм может быть использована США для мониторинга военной активности России на Украине и Кавказе, особенно в связи с ее растущей напряженностью в отношениях с НАТО.

Китай

Китай рассматривает Афганистан как с точки зрения безопасности, так и экономики.

Пекин опасается, что присутствие США может поставить под угрозу инициативу «Один пояс, один путь», которая проходит через Пакистан и Центральную Азию и является одним из столпов его внешнеэкономической политики.

Кроме того, в Пекине обеспокоены тем, что авиабаза Баграм может стать передовым разведывательным центром для наблюдения за его действиями в Синьцзяне и Центральной Азии, а также повлиять на внутреннюю стабильность страны. Пекин уже заявил, что предпочитает видеть Афганистан нейтральной и стабильной страной, а не площадкой для иностранного влияния.

Пакистан

Пакистан, как подчеркивается в статье, находится «в крайне щекотливом положении» и занимает более осторожную позицию.

Тем не менее он опасается, что любое возвращение американских войск в Афганистан обострит его отношения с талибами. Пакистан считает, что стабильность в Афганистане должна быть «результатом внутреннего диалога», а не внешнего вмешательства.

К тому же Пакистан в последнее время сблизился с Китаем благодаря Китайско-пакистанскому экономическому коридору, что приводит позицию Исламабада в большее соответствие с позицией Пекина, отвергающего присутствие США в данном регионе. Исламабад не хочет повторения ситуации после 2001 года, когда Пакистан стала ареной политического и военного давления из-за присутствия американских войск в регионе. Сейчас Исламабад пытается найти баланс между своим давним партнерством с Вашингтоном и глубоким экономическим союзом с Китаем и подчеркивает, что его позиция основывается на прагматических расчетах.

Иран

В Иране опасения еще более серьезные, поскольку любое размещение американских войск в Баграме будет означать военное присутствие США менее чем в 600 километрах от иранской территории.

А это Тегеран рассматривает как прямую угрозу своей национальной безопасности. Иран сочтет возвращение американцев в Афганистан возобновлением «политики окружения с востока и запада», особенно после того, как Вашингтон увеличил свое военно-морское присутствие в Персидском заливе и водах Омана.

Вывод

В статье подчеркивается, что, хотя мотивы четырех стран различаются, они единодушно отвергают любое новое американское присутствие в Афганистане, опасаясь ремилитаризации региона и восстановления американского влияния.

При этом Афганистан остается «ареной раздора», которую сложно дистанцировать от соперничества Вашингтона, Пекина и Москвы. Бывший министр обороны Афганистана Шах Махмуд Миахель подытожил: «Каждый раз, когда Вашингтон пытается вернуться в Кабул, региональные державы объединяются против него. Но у него нет альтернативы, способной заполнить вакуум безопасности в Афганистане, что оставляет этот вопрос открытым для всех».