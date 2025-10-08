Ричмонд
Трамп призвал посадить в тюрьму глав Чикаго и Иллинойса

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мэр Чикаго и губернатор Иллинойса должны понести уголовную ответственность за неспособность защитить сотрудников федеральной иммиграционной службы (ICE) во время недавних рейдов.

Источник: Reuters

«Мэр Чикаго должна быть в тюрьме за то, что не защитила сотрудников ICE! Губернатор Прицкер тоже!» — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Заявление прозвучало на фоне инцидентов, произошедших в минувшие выходные в ходе операций федеральной иммиграционной службы в Чикаго. По данным американских СМИ, офицеры подверглись нападениям со стороны участников протестов, выступавших против арестов нелегальных мигрантов.

За последний месяц Трамп пригрозил направить национальную гвардию в несколько городов, в особенности те, которые находятся под управлением демократов, для борьбы с преступностью и поддержки сотрудников иммиграционных служб.

