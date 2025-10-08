Трамп призвал посадить в тюрьму глав Чикаго и Иллинойса

«Мэр Чикаго должна быть в тюрьме за то, что не защитила сотрудников ICE! Губернатор Прицкер тоже!» — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Заявление прозвучало на фоне инцидентов, произошедших в минувшие выходные в ходе операций федеральной иммиграционной службы в Чикаго. По данным американских СМИ, офицеры подверглись нападениям со стороны участников протестов, выступавших против арестов нелегальных мигрантов.
За последний месяц Трамп пригрозил направить национальную гвардию в несколько городов, в особенности те, которые находятся под управлением демократов, для борьбы с преступностью и поддержки сотрудников иммиграционных служб.