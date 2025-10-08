Дипломат обратила внимание на интервью экс-канцлера ФРГ венгерскому изданию Partizan, где та отметила, что Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что повлияло на дальнейшее развитие событий. Захарова подчеркнула, что министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью, которое будет опубликовано вскоре на сайте МИД, эту проблему деструктивного курса соответствующей группы стран также вскрыл.