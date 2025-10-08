Дипломат обратила внимание на интервью экс-канцлера ФРГ венгерскому изданию Partizan, где та отметила, что Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что повлияло на дальнейшее развитие событий. Захарова подчеркнула, что министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью, которое будет опубликовано вскоре на сайте МИД, эту проблему деструктивного курса соответствующей группы стран также вскрыл.
«[Лавров] как раз отмечал, что внутри Европейского союза работают вот такие кроты-подрывники в виде Польши и прибалтийских стран, которые не только проводят чужую ЕС политику, в частности англосаксонскую, но и действуют против интересов Европейского союза», — прокомментировала Захарова.
«По сути, Меркель подтвердила, что в политике ЕС и НАТО накануне специальной военной операции сложилась ситуация, когда хвост вилял собакой», — сказала дипломат.