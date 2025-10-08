Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

II сессия Казанской городской Думы назначена на 13 октября

13 октября 2025 года в Казанской Ратуше состоится вторая сессия городской Думы пятого созыва. Согласно сообщению, заседание начнется в 10:00.

Источник: ИА Татар-информ

В повестку включено десять ключевых вопросов, среди которых — назначение руководителя Исполнительного комитета города Казани и внесение изменений в бюджет столицы Татарстана на 2025−2027 годы.

Депутаты также рассмотрят корректировки в реализации инициативных проектов, вопросы, касающиеся деятельности Управления наружной рекламы, и утверждение состава Общественного совета города. Кроме того, планируется обсуждение изменений в границах и размещении объектов общественно-делового назначения.

Одним из значимых пунктов повестки станет рассмотрение мер поддержки по программе социальной ипотеки для жителей Казани, нуждающихся в помощи при приобретении жилья.