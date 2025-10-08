II сессия Казанской городской Думы назначена на 13 октября

В повестку включено десять ключевых вопросов, среди которых — назначение руководителя Исполнительного комитета города Казани и внесение изменений в бюджет столицы Татарстана на 2025−2027 годы.
Депутаты также рассмотрят корректировки в реализации инициативных проектов, вопросы, касающиеся деятельности Управления наружной рекламы, и утверждение состава Общественного совета города. Кроме того, планируется обсуждение изменений в границах и размещении объектов общественно-делового назначения.
Одним из значимых пунктов повестки станет рассмотрение мер поддержки по программе социальной ипотеки для жителей Казани, нуждающихся в помощи при приобретении жилья.