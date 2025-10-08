Минниханов подписал указ о назначении стипендий Раиса РТ 178 студентам

Согласно документу, повышенные выплаты будут получать 178 студентов. Причем среди обучающихся есть как жители РТ (89), так и жители других регионов, поступившие в татарстанские вузы (89).
Выплачивать стипендии Раиса РТ продолжат в период с 1 сентября 2025 года и на весь период обучения.
