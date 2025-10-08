FT: Нетаньяху пытается изменить план Трампа по Газе

По информации издания, израильский премьер хочет внести коррективы в пользу еврейского государства, что беспокоит представителей Египта и Катара, которые выступают в качестве посредников.
«Посыл арабских стран [посредников в переговорах] заключается в том, что ХАМАС никогда не примет условия сделки в том виде, в котором они остались после внесения изменений со стороны Нетаньяху», — сказал в комментарии газете анонимный дипломат. По его словам, камнем преткновения сторон являются сроки и места передислокации израильских войск, а также будущая роль Палестинской национальной администрации в управлении анклавом.
Как утверждает другой источник, ХАМАС и арабские страны не уверены в том, что обсуждаемый план в полной мере отражает их интересы, и хотят получить гарантии того, что Израиль будет соблюдать все условия. Отмечается, что в ходе переговоров Израиль уделяет больше внимания вопросу освобождения заложников, в то время как долгосрочные обязательства интересуют израильскую сторону в меньшей степени.
29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Позже в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.
Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Как сообщала в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, США должны представлять специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.