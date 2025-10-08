FT: Нетаньяху пытается изменить план Трампа по Газе

Как утверждает другой источник, ХАМАС и арабские страны не уверены в том, что обсуждаемый план в полной мере отражает их интересы, и хотят получить гарантии того, что Израиль будет соблюдать все условия. Отмечается, что в ходе переговоров Израиль уделяет больше внимания вопросу освобождения заложников, в то время как долгосрочные обязательства интересуют израильскую сторону в меньшей степени.