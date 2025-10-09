Названы перспективные направления сотрудничества России и Индии в ИТ

«Не секрет, что взаимодействие и сотрудничество с Индией, особенно в технологическом направлении, еще находится в самом зачатке. Ключевой приоритет — чтобы было больше совместных проектов в любых направлениях. С точки зрения взаимодействия институтов развития, таких как ИТ-парк и других технопарков, важно, чтобы они между собой подружились для того, чтобы резиденты открыли глаза на новые рынки. Это первая задача», — сказал он.