Названы перспективные направления сотрудничества России и Индии в ИТ

«Не секрет, что взаимодействие и сотрудничество с Индией, особенно в технологическом направлении, еще находится в самом зачатке. Ключевой приоритет — чтобы было больше совместных проектов в любых направлениях. С точки зрения взаимодействия институтов развития, таких как ИТ-парк и других технопарков, важно, чтобы они между собой подружились для того, чтобы резиденты открыли глаза на новые рынки. Это первая задача», — сказал он.
Вторая задача заключается в развитии совместной научной и прикладной работы в части развития проектов в сфере ИИ. В частности, предусматривается совместное строительство Центра обработки данных под кластер ИИ. И третье важное направление — обмен кадрами — как студентами, так и готовыми специалистами, в том числе в сфере ИТ.
«Совместных проектов должно быть больше», — подчеркнул Габдрахманов.
Директор Палаты Индо-российского технологического сотрудничества Субхам Саркар также отметил, что у Индии достаточно трудовых ресурсов, а у специалистов есть особые навыки, которые «позволят бороться с западной монополией». Он также отметил сильные стороны России. По его словам, это сфера кибербезопасности и микроэлектроника.
«Индия и Россия могут предоставить всему миру альтернативу западным технологиям», — заявил Субхам Саркар.
Генеральный секретарь Индийской ассоциации цифровой инфраструктуры Абхишек Бхатт сообщил, что сейчас самое подходящее время, чтобы Россия, Татарстан и Индия работали вместе.
«Важно создавать критическую инфраструктуру, информационные центры. Все возможности могут быть реализованы», — считает он.