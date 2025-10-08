Полковник Ходаренок допустил, что ВСУ получат ракеты JASSM и LRASM

Но совершенно иная история может быть с поставками ракет другого типа. К примеру, на оснащении Вооруженных сил США в настоящее время находится несколько тысяч ракет типа JASSM (крылатая ракета воздушного базирования для поражения наземных целей, Joint Air-to-Surface Standoff Missile) и LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile, противокорабельная ракета, которую можно как подвешивать под самолет, так и запускать из корабельных вертикальных пусковых установок типа Мк41). Тем более, что у многих изделий этого типа завершаются установленные сроки эксплуатации.