Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабиш заявил, что Чехия не выделит Украине ни кроны

ПРАГА, 8 окт — РИА Новости. Чехия не выделит Украине из своего бюджета ни кроны, она будет помогать Киеву через Евросоюз, заявил в среду лидер выигравшего 3—4 октября парламентские выборы движения ANO («Акция недовольных граждан»), кандидат в премьеры Андрей Бабиш, сообщило издание Novinky.

Источник: AP 2024

«Мы утверждаем, что выделяем 60 миллиардов (крон, около 2,8 миллиарда долларов — ред.) Европе, которая помогает Украине. Мы из нашего бюджета не будем давать Украине ни кроны. У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз», — заявил Бабиш в среду после первого заседания парламентской фракции ANO.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше