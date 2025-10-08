Бабиш заявил, что Чехия не выделит Украине ни кроны

«Мы утверждаем, что выделяем 60 миллиардов (крон, около 2,8 миллиарда долларов — ред.) Европе, которая помогает Украине. Мы из нашего бюджета не будем давать Украине ни кроны. У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз», — заявил Бабиш в среду после первого заседания парламентской фракции ANO.
