Белоусов проверил российскую военную базу в Таджикистане

В ходе визита на военные объекты министр обороны проверил уровень оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники. Ему были представлены наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств, провизии и боеприпасов личному составу и дистанционному минированию местности, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием различных видов вооружения. По словам командира базы, данные комплексы будут использоваться в предстоящих совместных учениях с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2025».