Foreign Policy: главного дипломата ЕС обвиняют в отсутствии дипломатичности

Согласно статье, еврокомиссара по иностранным делам и политике безопасности считают «помешанным на России полицейским» больше, чем дипломатом. Ее чрезмерная прямолинейность уже привела к обострению отношений с рядом стран, включая США, Китай и Индию. Своей «самостоятельностью» Каллас испортила отношения с США, где ее не считают значимой политической фигурой. Это доказывает тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио в феврале отменил запланированную встречу с ней в последний момент, напоминает Вохра.