Согласно статье, еврокомиссара по иностранным делам и политике безопасности считают «помешанным на России полицейским» больше, чем дипломатом. Ее чрезмерная прямолинейность уже привела к обострению отношений с рядом стран, включая США, Китай и Индию. Своей «самостоятельностью» Каллас испортила отношения с США, где ее не считают значимой политической фигурой. Это доказывает тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио в феврале отменил запланированную встречу с ней в последний момент, напоминает Вохра.
Не питают любви к главе европейской дипломатии в Пекине и Нью-Дели, говорится в статье. Например, в китайском МИД возмутились пренебрежительным отзывом Каллас о вкладе Китая в победу во Второй мировой войне. Согласно заявлению представителя Министерства иностранных дел КНР, Каллас своими «нелепыми и безответственными заявлениями» провоцирует соперничество и конфронтацию, подрывая интересы Евросоюза.
Нью-Дели разгневали слова Каллас о том, что Европа в отношениях с Индией применит принцип кнута и пряника. Канвал Сибал, экс-посол Индии в России, написал в соцсети Х:
Каллас назначили на пост, до которого она не доросла.
«Мы думали, что она будет чуть более дипломатичной», — сказал один из дипломатов Евросоюза о главном дипломате блока.
Несколько дней назад она, например, похвасталась, что Европейский союз поставил Киеву 80% артиллерийских снарядов из двух миллионов, предусмотренных мартовским планом. Но в СМИ появилась информация, что этот план был сокращен, а саму Каллас обвинили в превышении полномочий. Как утверждают официальные лица ЕС, она «ведет себя как премьер-министр», хотя по рангу стоит ниже главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В Израиле тоже указали Каллас на ее место. Евросоюз под ее руководством договорился о предоставлении дополнительной помощи Газе. Эран Леман, бывший заместитель советника Израиля по национальной безопасности, признал, что Каллас «некоторым образом повлияла на нашу риторику», но подчеркнул, что помощь начала поступать в Газу вовсе не благодаря ей: «Ключевым союзником (Израиля) в регионе остается Германия, поэтому мы учитываем все то, что говорит Берлин».
Вместо нее, как отмечает издание, лицами «объединенной Европы» стали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также — по некоторым вопросам — генсекретарь НАТО Марк Рютте и непосредственный руководитель Каллас — фон дер Ляйен.