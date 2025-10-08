Путин прибыл в Таджикистан с трехдневным визитом

ДУШАНБЕ, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе. Здесь российский лидер будет работать ближайшие три дня. Ему предстоят мероприятия государственного визита в Таджикистан. Кроме того, Путин примет участие в очередном саммите «Россия — Центральная Азия» и в заседании Совета глав государств — участников СНГ. Также, как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.