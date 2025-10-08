Лавров: план Трампа по Газе — лучшее, что сейчас есть на столе переговоров

Переговоры Израиля и «Хамас» стартовали 6 октября в Египте. Стороны планировали обсудить условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе. Соединенные Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер. Как проинформировал представитель группировки Тахер аль-Нуну, непрямые переговоры между сторонами вооруженного конфликта сейчас сосредоточены на механизме прекращения огня и вывода частей ЦАХАЛа, дислоцированных в секторе Газа.