Лавров: план Трампа по Газе — лучшее, что сейчас есть на столе переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что план президента США Дональда Трампа — это лучшее из того, что сейчас есть на столе переговоров с точки зрения приемлемости для арабских стран и «неотторжения» Израилем. По его словам, на текущем этапе важно добиться прекращения боевых действий.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия поддерживает план администрации США по Газе. Она объяснила эту позицию тем, что главной целью в текущих условиях остаются прекращение насилия, недопущение дальнейших жертв среди гражданского населения.

Администрация США обнародовала план президента США Дональда Трампа по Газе в конце сентября. Инициатива президента США состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. План также включает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов после публичного принятия плана сторонами.

Переговоры Израиля и «Хамас» стартовали 6 октября в Египте. Стороны планировали обсудить условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе. Соединенные Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер. Как проинформировал представитель группировки Тахер аль-Нуну, непрямые переговоры между сторонами вооруженного конфликта сейчас сосредоточены на механизме прекращения огня и вывода частей ЦАХАЛа, дислоцированных в секторе Газа.

