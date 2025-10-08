Лавров: план Трампа по Газе — лучшее, что сейчас есть на столе переговоров

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия поддерживает план администрации США по Газе. Она объяснила эту позицию тем, что главной целью в текущих условиях остаются прекращение насилия, недопущение дальнейших жертв среди гражданского населения.
Администрация США обнародовала план президента США Дональда Трампа по Газе в конце сентября. Инициатива президента США состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. План также включает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов после публичного принятия плана сторонами.
Переговоры Израиля и «Хамас» стартовали 6 октября в Египте. Стороны планировали обсудить условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе. Соединенные Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер. Как проинформировал представитель группировки Тахер аль-Нуну, непрямые переговоры между сторонами вооруженного конфликта сейчас сосредоточены на механизме прекращения огня и вывода частей ЦАХАЛа, дислоцированных в секторе Газа.