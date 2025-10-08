Путин возложил венок к памятнику Исмаилу Сомони в Душанбе

Визит Владимира Путина в Таджикистан продлится три дня: с 8 по 10 октября. После церемонии возложения венка российский президент посетит неформальный обед с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. 9 октября президенты проведут официальные переговоры в две фазы: сперва тет-а-тет, а после — в расширенном составе, при участии делегаций. В этот же день Путин примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия».