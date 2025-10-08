Бюджетный комитет Бундестага одобрил оборонные закупки на более чем 7 млрд евро

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджетный комитет Бундестага одобрил полтора десятка проектов закупок Минобороны на общую сумму свыше 7 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз оборонного ведомства.
В частности, речь идет о закупке очередного транша истребителей Eurofighter. В сообщении отмечается, что этот контракт рассчитан на сумму в 3,75 млрд евро. Поставки ожидаются в период с 2031 по 2034 год. При этом в документе не уточняется число закупаемых истребителей, однако ранее немецкие СМИ сообщали, что очередной транш включает 20 самолетов.
Помимо этого, комитет одобрил закупку новых лодок «среднего радиуса действия» для спецназа ВМС страны, модернизацию телекоммуникационных систем и систем наведения, гидролокаторы для поиска мин. Для сухопутных сил будут предусмотрены закупки, помимо прочего, новых бронированных санитарных транспортных средств, боевых машин пехоты, также будет начата разработка новых средств понтонной переправы. -0-