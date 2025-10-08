Бюджетный комитет Бундестага одобрил оборонные закупки на более чем 7 млрд евро

В частности, речь идет о закупке очередного транша истребителей Eurofighter. В сообщении отмечается, что этот контракт рассчитан на сумму в 3,75 млрд евро. Поставки ожидаются в период с 2031 по 2034 год. При этом в документе не уточняется число закупаемых истребителей, однако ранее немецкие СМИ сообщали, что очередной транш включает 20 самолетов.