Президент Таджикистана лично встретил Путина у трапа самолёта и провёл по красной дорожке

Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе визита в Таджикистан пообщается с журналистами. С 8 по 10 октября Владимир Путин с рабочим визитом посетит Душанбе. В столице Таджикистана он примет участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и в заседании глав государств СНГ. Ответить на вопросы журналистов президент сможет только после выполнения всей намеченной программы.
