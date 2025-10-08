Путина в Таджикистане встретили красной дорожкой, ковром из цветов и почетным караулом

Путина в Душанбе встретили красной дорожкой и цветочным ковром.
Президента России Владимира Путина встретили в Таджикистане красной ковровой дорожкой, цветочным ковром и почетным караулом. Российский лидер прибыл в Душанбе с государственным визитом.
У трапа самолета в международном аэропорту Душанбе Путина лично встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран обнялись и обменялись рукопожатиями, после чего начали беседу, которая продолжилась во время прохода по украшенной цветами красной ковровой дорожке, сообщает корреспондент РИА Новости.
Как отмечается, цветочный ковр был расположен по обеим сторонам основной красной дорожки, создавая торжественную атмосферу прибытия. Президенты продолжили общение сразу после церемонии встречи.
Визит российского президента в Таджикистан проходит в среду. Это государственный визит, в программе которого запланированы переговоры по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Таджикистан запланирован на 8−9 октября 2025 года. В составе российской делегации ожидалось более 20 высокопоставленных лиц, включая вице-премьеров и министров. По итогам переговоров планировалось подписание ряда межгосударственных и межправительственных соглашений, а также проведение совместной пресс-конференции лидеров двух стран.