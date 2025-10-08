Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криштиану Роналду стал первым долларовым миллиардером среди футболистов

По данным Bloomberg, состояние 40-летнего игрока клуба «Аль-Наср» оценивается в $1,4 млрд. Одной из самых доходных частей капитала Роналду до перехода в саудовский клуб были рекламные контракты с мировыми брендами.

Португальский спортсмен Криштиану Роналду стал первым футболистом, чье состояние превышает миллиард долларов, сообщает агентство Bloomberg. Об этом информирует РИА Новости.

По данным Bloomberg, состояние 40-летнего игрока клуба «Аль-Наср» оценивается в $1,4 млрд. Одной из самых доходных частей капитала Роналду до перехода в саудовский клуб были рекламные контракты с мировыми брендами. После подписания многомиллионного соглашения с клубом «Аль-Наср» футболист значительно увеличил свои доходы.

Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, а также лучший бомбардир в истории мирового футбола в официальных матчах. На счету португальского футболиста 946 голов.