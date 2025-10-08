Криштиану Роналду стал первым долларовым миллиардером среди футболистов

Португальский спортсмен Криштиану Роналду стал первым футболистом, чье состояние превышает миллиард долларов, сообщает агентство Bloomberg. Об этом информирует РИА Новости.
По данным Bloomberg, состояние 40-летнего игрока клуба «Аль-Наср» оценивается в $1,4 млрд. Одной из самых доходных частей капитала Роналду до перехода в саудовский клуб были рекламные контракты с мировыми брендами. После подписания многомиллионного соглашения с клубом «Аль-Наср» футболист значительно увеличил свои доходы.
Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, а также лучший бомбардир в истории мирового футбола в официальных матчах. На счету португальского футболиста 946 голов.