Криштиану Роналду стал первым долларовым миллиардером среди футболистов

По данным Bloomberg, состояние 40-летнего игрока клуба «Аль-Наср» оценивается в $1,4 млрд. Одной из самых доходных частей капитала Роналду до перехода в саудовский клуб были рекламные контракты с мировыми брендами. После подписания многомиллионного соглашения с клубом «Аль-Наср» футболист значительно увеличил свои доходы.