Судьи Апелляционной палаты оставили башкана Гагаузии под стражей: Все ходатайства защиты были отклонены

Евгения Гуцул и Светлана Попан, также осужденная по этому делу, общались с судом посредством видеоконференции, хотя защита настаивала на физическом присутствии осужденных в зале суда. Кроме того, сторона защиты башкана, а это европейские адвокаты, запросила еще раз заслушать часть свидетелей, которые были представлены в суде первой инстанции.