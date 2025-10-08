Судьи Апелляционной палаты оставили башкана Гагаузии под стражей: Все ходатайства защиты были отклонены

В среду, 8 октября. в Апелляционнгой палате Кишинева рассматривались апелляции защиты бышкана Гагаузии Евгении Гуцул об ее освобождении или изменении меры пресечения.
Напомним, что Евгению Гуцул суд первой инстанции приговорил к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании политических партий.
Евгения Гуцул и Светлана Попан, также осужденная по этому делу, общались с судом посредством видеоконференции, хотя защита настаивала на физическом присутствии осужденных в зале суда. Кроме того, сторона защиты башкана, а это европейские адвокаты, запросила еще раз заслушать часть свидетелей, которые были представлены в суде первой инстанции.
Международный адвокат башкана Гагаузии Уильям Жюли рассказал о том, что молдавским адвокатам не дали достаточно времени на изучение материалов дела, подчеркнув, что «там были тысячи страниц, на которые выделили только две недели».
Жюли отметил, что «весь процесс прошел быстро», подчеркнув, что «это не соответствует демократической системе».
Апелляционная палата отклонила все ходатайства защиты башкана Евгении Гуцул, включая ключевое требование о её немедленном освобождении из-под стражи.
И, в итоге, Апелляционный суд отклонил все ходатайства стороны защиты башкана Гагаузии. Евгения Гуцул и Светлана Попан остаются под стражей.
