Визит Путина в Таджикистан начался с возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони

Президент России прибыл на площадь Дусти в центре Душанбе, где расположен мемориальный комплекс «Национальное единство и возрождение Таджикистана». Монумент, открытый в сентябре 1999 года в честь 1100-летия государства Саманидов, представляет собой масштабный ансамбль. Его центральным элементом является тринадцатиметровая бронзовая скульптура Исмоила Сомони, который держит в руках скипетр. За статуей возвышается увенчанная короной сталактитовая арка высотой сорок три метра. В основании монумента расположен музей, где представлена модель мавзолея династии Саманидов, а по бокам от памятника установлены скульптуры бронзовых львов.