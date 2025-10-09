Александр Беглов провел рабочую встречу с Алексеем Миллером в Петербурге

Александр Беглов провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны встретились на XIV Петербургском международном газовом форуме. Губернатор Северной столицы подчеркнул, что при поддержке компании город сохраняет свою историю и создает новые уникальные пространства и благоустраивает территории. В частности, в дорожной карте’развития Петербурга есть более 64 мероприятия, которые позволят реализовать в будущем совместные с «Газпромом» социально-экономические проекты.