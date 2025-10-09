Александр Беглов провел рабочую встречу с Алексеем Миллером в Петербурге

Александр Беглов провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны встретились на XIV Петербургском международном газовом форуме. Губернатор Северной столицы подчеркнул, что при поддержке компании город сохраняет свою историю и создает новые уникальные пространства и благоустраивает территории. В частности, в дорожной карте’развития Петербурга есть более 64 мероприятия, которые позволят реализовать в будущем совместные с «Газпромом» социально-экономические проекты.
— С 2019 года благодаря компании 53 объекта в городе получили современное наружное освещение. Архитектурной подсветкой оформили 24 достопримечательности Петербурга. Вместе мы преображаем город, строим мегаполис XXI века. Мы уверены, что газовый форум даст новый импульс нашему взаимодействию, — цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.
Ранее при помощи «Газпрома» в Северной столице открыли экскурсионный маршрут «Путь Петра», а также отреставрировали Китайский дворец в Ораниенбауме и станцию метро «Чернышевская». Дальше — больше, в том числе создание единого общественно-делового пространства вокруг небоскреба «Лахта Центр» и транспортной доступности в районе.