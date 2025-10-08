В Минске пьяный мужчина ударил телефоном по голове девочку-подростка

Пьяный мужчина ударил по голове девочку-подростка и угрожал ножом парню, сообщили в пресс-службе УСК по городу Минску.
Днем в понедельник, 6 октября, 63-летний нетрезвый минчанин ехал в автобусе, в котором также находились студенты столичного колледжа. Мужчина, разозлившись из-за громкого разговора подростков, нанес удар телефоном по голове 15-летней девушке.
Позже они все вместе вышли из автобуса на одной из остановок. Молодой человек, который был свидетелем того, как пьяный мужчина ударил его подругу, попросил помощи у прохожих. Заметив это, фигурант достал нож из рюкзака. Мужчина приставил оружие к горлу 18-летнего юноши, но на защиту товарища бросился его друг. Общими усилиями они смогли обезвредить нападавшего и удерживать его до прибытия работников милиции.
Во время допроса мужчина не смог объяснить свой поступок, оправдываясь алкогольным опьянением.
Возбуждено уголовное дело по статье об особо злостном хулиганстве. Фигурант задержан.