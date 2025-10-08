В Минске пьяный мужчина ударил телефоном по голове девочку-подростка

Позже они все вместе вышли из автобуса на одной из остановок. Молодой человек, который был свидетелем того, как пьяный мужчина ударил его подругу, попросил помощи у прохожих. Заметив это, фигурант достал нож из рюкзака. Мужчина приставил оружие к горлу 18-летнего юноши, но на защиту товарища бросился его друг. Общими усилиями они смогли обезвредить нападавшего и удерживать его до прибытия работников милиции.