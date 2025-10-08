Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто осудил защиту Польшей украинца, обвиняемого в подрыве СП

Глава МИД Венгрии заявил, что слова премьер-министра Польши Дональда Туска о приемлемости подрыва газопровода «Северный поток-2» шокируют.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил крайнее удивление по поводу высказываний премьер-министра Польши Дональда Туска относительно допустимости диверсии на газопроводе «Северный поток-2». Свои комментарии политик опубликовал в социальной сети X*, комментируя отказ Польши экстрадировать гражданина Украины, задержанного по подозрению во взрыве газопровода.

«По словам Туска, взрыв газопровода — это приемлемо. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать, чтобы это все еще считалось простительным или даже похвальным», — отметил Сийярто.

Запись венгерского дипломата стала реакцией на пост Туска в X, в котором тот заявил, что проблема с «Северным потоком-2» заключается не в акте диверсии, а в самом факте его строительства.

Польский премьер Туск ранее заявил, что выдача Германии украинца, подозреваемого в причастности к взрыву газопровода, не отвечает интересам Польши, уточнив, однако, что окончательное решение будет принимать суд.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше