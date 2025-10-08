Сийярто осудил защиту Польшей украинца, обвиняемого в подрыве СП

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил крайнее удивление по поводу высказываний премьер-министра Польши Дональда Туска относительно допустимости диверсии на газопроводе «Северный поток-2». Свои комментарии политик опубликовал в социальной сети X*, комментируя отказ Польши экстрадировать гражданина Украины, задержанного по подозрению во взрыве газопровода.
«По словам Туска, взрыв газопровода — это приемлемо. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать, чтобы это все еще считалось простительным или даже похвальным», — отметил Сийярто.
Запись венгерского дипломата стала реакцией на пост Туска в X, в котором тот заявил, что проблема с «Северным потоком-2» заключается не в акте диверсии, а в самом факте его строительства.
Польский премьер Туск ранее заявил, что выдача Германии украинца, подозреваемого в причастности к взрыву газопровода, не отвечает интересам Польши, уточнив, однако, что окончательное решение будет принимать суд.
